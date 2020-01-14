ABD Adalet Bakanı Barr, Florida saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Adalet Bakanı Barr, Florida saldırısını 'terör eylemi' olarak niteledi Açıklaması - Son Dakika

ABD Adalet Bakanı Barr, Florida saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi Açıklaması

11 dakika önce

ABD Adalet Bakanı William Barr, aralık ayında Suudi Arabistanlı pilotun Florida eyaletinin Pensacola Donanma Hava Üssünde düzenlediği silahlı saldırıyı, "terör eylemi" olarak tanımlayarak, saldırganın "cihatçı bir ideoloji saikiyle" hareket ettiğini iddia etti.

ABD Adalet Bakanı Barr, Florida saldırısını

ABD Adalet Bakanı William Barr, aralık ayında Suudi Arabistanlı pilotun Florida eyaletinin Pensacola Donanma Hava Üssünde düzenlediği silahlı saldırıyı, "terör eylemi" olarak tanımlayarak, saldırganın "cihatçı bir ideoloji saikiyle" hareket ettiğini iddia etti.


Barr, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Pensacola saldırısına ilişkin soruşturmanın bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

ABD'de uçuş eğitimi için bulunan Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı Teğmen Muhammed Said Alşarmani'nin 6 Aralık'ta düzenlediği saldırıda 3 ABD Deniz Kuvvetleri personelinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirten Barr, "Bu bir terör eylemiydi." dedi.


Bakanlığın soruşturmasına ilişkin detayları paylaşan Barr, şu ifadeleri kullandı:

"Kanıtlar, saldırganın cihatçı bir ideoloji saikiyle hareket ettiğini gösteriyor. Soruşturma sırasında saldırganın geçen 11 Eylül'de sosyal medya üzerinde 'geri sayım başladı' paylaşımı yaptığını tespit ettik. Şükran Günü'ne denk gelen hafta sonunda New York'ta 11 Eylül Anıtı'nı ziyaret etmiş. ABD karşıtı, İsrail karşıtı, cihatçı paylaşımlarda bulunmuş ve donanma üssündeki saldırıdan iki saat önce de benzer paylaşımlarda bulunmuş."

"Saldırgan olay yerine tek başına geliyor"

Bazı haberlerde saldırganın diğer Suudi askeri öğrencilerle birlikte saldırı yerine ulaştığını ve bu öğrencilerin saldırı anının videolarını çektiğinin iddia edildiğini hatırlatan Barr, "Bu haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Saldırgan olay yerine tek başına geliyor. Suudi askeri öğrenciler de tesadüfen oradalardı ve saldırı başladığında karmaşaya neden olan anların videolarını çekmişler." değerlendirmesinde bulundu.


Barr, ABD'deki Suudi askeri öğrencilerin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile iş birliği yapıp, gördükleri her şeyi anlattığını kaydetti.


Saldırganın iki adet Apple iPhone marka telefonunun bulunduğunu, FBI tarafından saldırı gününde söz konusu telefonları incelemek için mahkemeden izin alındığını anlatan Barr, "Saldırgan olay sırasında acil müdahalecilerle girdiği çatışmada telefonlarından birini yere bırakıp bir el ateş ediyor. Diğer telefonun da hasar gördüğü görüldü. FBI'daki uzmanlarımız hasarlı telefonları tamir edebildi. Dolayısıyla ikisi de şu anda çalışıyor." diye konuştu.


İki telefonun da şifreli olduğunu, şifrelerin çözülmesinin saldırganın kimlerle iletişim kurduğunu öğrenmek bakımından önem taşıdığını dile getiren Barr, "Saldırganın telefonlarının kilidini açmak için Apple'dan yardım talebinde bulunduk. Ancak henüz Apple'dan önemli bir yardım almadık." ifadelerini kullandı.

FBI, 2015 yılında California eyaletinin San Bernardino kasabasında bir çiftin düzenlediği ve 14 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrasında da saldırganların telefonlarının şifrelerini talep etmiş, Apple şifreleri vermemişti.


Söz konusu talep, Apple ile FBI arasında krize yol açarken, FBI'ın şifreleri talep etmeden önce kırdığı ortaya çıkmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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