ABD Adalet Bakanı Barr, Portland'taki federal güvenlik güçlerini savundu - Son Dakika

NEW ABD Adalet Bakanı William Barr, Minnesota'da siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi sonrası başlayan protestolara federal güvenlik güçlerinin müdahalesini savunarak, "Şiddetli isyanlar ve anarşistler, meşru protestoları gölgeledi." dedi.

Bakan Barr, Kongrede Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi oturumunda ifade verdi.

Portland'da halen devam eden protestoların Floyd'un ölümüyle ilgisi olmadığını öne süren Barr, "Floyd'un ölümü veya meşru reform çağrılarıyla şu anki isyancıların eylemleri ve ortaya çıkan yıkım sahneleri arasında büyük oranda bağ yok." diye konuştu.

Barr, Portland'ta federal binaları hedef alan göstericilerin federal kuvvetler tarafından önlenmemesi durumunda isyanların diğer şehirlere de yayılacağını savunarak, "Ülke çapında bu olayların yayılmasından endişe duyuyoruz ve Portland gibi yerel hükümetin desteğinin olmadığı bir yerde, mevcut tavrı takınmalı ve federal mülkü savunmalıyız." ifadesini kullandı.

"Polisin kaynaklarının kesilmesi aşırı tehlikeli"

Adalet Komitesinin Başkanı Demokrat Jerry Nadler'in, Barr'ı ve Adalet Bakanlığını "Siyahi Hayatlar Önemlidir" protestolarını reddetmek ve polis reformu konusunda gerekli adımı atmamakla eleştirmesi üzerine Barr, polisin kaynaklarının kesilmesinin "aşırı tehlikeli" olduğunu savundu.

Barr, aksine güvenlik güçlerinin daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu öne sürerek, "Polisin bugün yeteri derecede finanse edilmediğinden endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Minneapolis'te yaşananlarla ilgili insanların kaygılarını gidermek için polisin eğitime ihtiyacı olduğuna işaret eden Barr, "Polisleri gerekli şekilde eğitmek için bir yol bulmalıyız." dedi.

Oturumda, Cumhuriyetçi Parti üyeleri de Barr'ı savunurken, Ohio Cumhuriyetçi Milletvekili Jim Jordan, Portland, Chicago ile New York'taki protestolardan montajlanmış ve güvenlik güçlerinin saldırıya uğradığı 8 dakikalık video gösterimi sundu.

Federal güvenlik güçlerinin müdahalesi tartışma konusu olmuştu

Oregan'ın Portland şehrinde, federal güvenlik güçlerinin kimlik ibraz etmeden göstericileri sivil araçlarla gözaltına alması, ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

Gerginliğin hala devam ettiği kentte, geçen haftadan beri federal güvenlik güçleri ile protestocular arasında süren çatışmalarda, polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanmış, olaylarda 28 kişi "polise saldırma, kundakçılık ve mülkiyete zarar verme" gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Federal güvenlik güçleri hakkında süren tartışmalar üzerine geçen hafta, ABD Adalet Bakanlığı Bağımsız Denetleme Kurumunun, Portland ve başkent Washington DC'deki güç kullanımı konusunda soruşturma kararı aldığı bildirilmişti.