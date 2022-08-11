ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış

11.08.2022 23:48
ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki mülkünün FBI tarafından aranması kararını şahsen onayladığını ve bunun kamuoyu yararı için paylaşıldığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki mülkünün FBI tarafından aranması kararını şahsen onayladığını ve bunun kamuoyu yararı için paylaşıldığını açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletine bağlı Palm Beach'teki evinin geçtiğimiz günlerde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranmasının ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yapılan arama ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Arama kararını şahsen onayladığı ve bu tür kararların kolay alınmadığını söyleyen Merrick, "Federal yasa, şu anda aramanın temeli hakkında daha fazla ayrıntı vermemi engelliyor. Ancak bilmenizi istediğim noktalardan biri, bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladığımdır. Departman böyle bir kararı kolayca almıyor" dedi.

Arama emrinin Güney Florida'daki bir federal mahkeme tarafından "muhtemel bir nedenin bulunması üzerine" yetkilendirildiğini, arama emrinin kopyalarının ve FBI'dan alınan bir mülk makbuzunun yasa gereği mülk sahibine bırakılması gerektiğini kaydeden Garland, "Bakan olduğumdan beri, Adalet Bakanlığının mahkeme dosyaları aracılığıyla konuşacağını açıkça belirttim. Adalet Bakanlığı Florida'nın güney bölgesinde, FBI'ın bu hafta başlarında gerçekleştirdiği mahkeme onaylı aramayla ilgili bir arama emri açmıştı. Bu arama Florida'da, eski Başkana ait bir binaydı. Bakanlık, aramanın yapıldığı gün herhangi bir açıklama yapmadı" dedi.

"Arama emri, gerekli muhtemel nedenin bulunması üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildi"

Garland, "Hem arama emrinin hem de FBI mal makbuzunun kopyaları, arama sırasında olay yerinde bulunan eski başkanın avukatına arama günü verildi. Arama emri, gerekli muhtemel nedenin bulunması üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildi. Bakanlık, arama emrini ve makbuzu, kamu yararı için kamuoyuna açıklamak için harekete geçti" dedi.

"Hukukun üstünlüğünü savunmak, hukuku korkmadan ve kayırmadan eşit olarak uygulamak demektir"

Hukukun üstünlüğüne sadakatle bağlılığın Adalet Bakanlığı'nın ve demokrasinin temel ilkesi olduğunu vurgulayan Garland, "Hukukun üstünlüğünü savunmak, hukuku korkmadan ve kayırmadan eşit olarak uygulamak demektir. Tüm Amerikalılar, yasanın tarafsız bir şekilde uygulanması, yasanın usulüne uygun olarak yürütülmesi hakkına sahiptir. Çalışmalarımızın çoğu zorunlu olarak kamuoyunun dışında yürütülüyor. Bunu, tüm Amerikalıların anayasal haklarını korumak ve soruşturmalarımızın bütünlüğünü korumak için yapıyoruz" dedi.

Garland, "FBI ve Adalet Bakanlığı'nın vatansever kamu görevlileri her gün Amerikan halkını şiddet içeren suçlardan, terörizmden ve güvenliklerine yönelik diğer tehditlerden korurken, sivil haklarımızı da koruyorlar. Bunu büyük bir kişisel fedakarlıkla ve kendilerini riske atarak yaparlar. Onlarla birlikte çalışmaktan onur duyuyorum. Şu anda söyleyebileceğim tek şey budur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın malikanesine FBI baskını

Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 8 Ağustos'ta yapılan aramanın Trump'ın Başkanlık görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğu aktarılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığının 2022 yılının başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutudaki belgelerin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı öne sürülmüştü.

Operasyona tepki gösteren Trump ise, ekiplerin evindeki bir kasayı da açtığını iddia etmiş, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir. Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmemişti" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

YORUMLAR
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İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını 'şahsen' onayladığını söyledi ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını 'şahsen' onayladığını söyledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış - Son Dakika
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