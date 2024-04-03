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ABD Adalet Bakanlığı, Silk Road Fonlarının Hareketini İşaret Eden 2 Milyar Dolarlık Bitcoin İşlemi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, Silk Road Fonlarının Hareketini İşaret Eden 2 Milyar Dolarlık Bitcoin İşlemi Gerçekleştirdi

ABD Adalet Bakanlığı, Silk Road Fonlarının Hareketini İşaret Eden 2 Milyar Dolarlık Bitcoin İşlemi Gerçekleştirdi

ABD Adalet Bakanlığı, Silk Road operasyonundan elde edilen 2 milyar dolarlık Bitcoin varlığı ile Coinbase Prime platformunda dikkat çekici bir test işlemi gerçekleştirdi. Transferin ardından kalan fonların orijinal cüzdana yönlendirildiği düşünülüyor.

03.04.2024 01:06  Güncelleme: 01:12
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ABD Adalet Bakanlığı, bünyesinde bulundurduğu ve Silk Road operasyonundan elde edilen yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin varlığı ile Coinbase Prime platformunda dikkat çekici bir test işlemi gerçekleştirdi.

2 Milyar Dolarlık Bitcoin İşlemi, Silk Road Fonlarının Hareketini İşaret Ediyor

ABD Adalet Bakanlığı, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki Bitcoin içeren bir cüzdanı kullanarak Coinbase Prime ile bir test işlemi gerçekleştirdi. Arkham Intelligence tarafından sağlanan verilere göre, 30.174 Bitcoin içeren ve Adalet Bakanlığı'na ait olduğu bilinen bu cüzdan, Coinbase Prime'ın cüzdanına 65 dolar (0.001 Bitcoin) değerinde bir transfer yaptı. İşlem şu anda tek bir blok onayı aldı. Bu noktada borsaların genellikle bir işlemin geçerli sayılabilmesi için birden fazla onay beklediğini belirtmemizde yarar var.

Bununla birlikte analistlerin açıklamalarına göre transferden sonra kalan fonların, muhtemelen orijinal cüzdana ait bir değişim adresine yönlendirildiği aktarılıyor. Analistler ayrıca bu noktada fonların büyük kısmının yerinde kaldığı anlamına gelebileceğini dile getirdi. Bununla birlikte bu bir test işlemi olarak kabul edilirse, ilerleyen zamanlarda başka hareketlerin de gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu dile getirebiliriz.

Bu büyük miktarlı Bitcoin, ABD Adalet Bakanlığı'nın artık işlevsiz olan Silk Road karanlık web pazarından ele geçirdiği fonlarla ilişkilendiriliyor. Geçtiğimiz yıl, bir ABD temyiz mahkemesi, Silk Road ile ilişkili 69.370 Bitcoin ve diğer kripto varlıklarının müsadere edilmesine dair bir kararı onayladı.

2020'de Adalet Bakanlığı, o dönemde 1 milyar doların üzerinde bir değere sahip olan bu kripto paralara el koyduğunu duyurmuş ve resmi müsadere işlemlerini başlatmıştı. Son olarak Coinbase, konu hakkında yapılan yorum talebine henüz bir yanıt vermedi.

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SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı, Silk Road Fonlarının Hareketini İşaret Eden 2 Milyar Dolarlık Bitcoin İşlemi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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