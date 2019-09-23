Son Dakika Haberleri: Abd adalet bakanlığı: çin'in ticari sır hırsızlıkları artıyor
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Abd adalet bakanlığı: çin'in ticari sır hırsızlıkları artıyor

1 saat önce

ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Adam Hickey, Çin'in ticari sır hırsızlıklarının arttığını ve bunun Çin'in sanayi politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Abd adalet bakanlığı: çin'in ticari sır hırsızlıkları artıyor, System.String[]

–  ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Adam Hickey, Çin'in ticari sır hırsızlıklarının arttığını ve bunun Çin'in sanayi politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Hickey Çin'i suçladığı açıklamasında, ticari sır hırsızlıklarını ya devlet kontrolünde yapıldığını ya da hükümetin bu hırsızlıklara göz yumduğunu belirtti.

Hickey ayrıca, ulusal güvenlik tehditleri, ticari sır hırsızlıkları, ekonomik casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlıklarına karşı ABD Adalet Bakanlığının 2018 yılında Çin Girişimini başlattığını hatırlattı.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
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