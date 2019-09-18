Son Dakika Haberleri: ABD Adalet Bakanlığı Edward Snowden'a dava açtı, yeni kitabının gelirlerini istedi
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ABD Adalet Bakanlığı Edward Snowden'a dava açtı, yeni kitabının gelirlerini istedi

14 dakika önce

ABD Adalet Bakanlığı, gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle eski istihbarat elemanı Edward Snowden'a dava açtı. CIA’de sözleşmeli olarak çalışırken bazı gizli bilgileri ifşa eden ve şu anda Rusya'da yaşayan Snowden, anılarını anlattığı yeni kitabını piyasa çıkarmaya hazırlanıyordu

ABD Adalet Bakanlığı Edward Snowden'a dava açtı, yeni kitabının gelirlerini istedi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle eski istihbarat elemanı Edward Snowden'a dava açtı.


Merkezi Haberalma Teşkilatı'nda (CIA) sözleşmeli olarak çalışırken bazı gizli bilgileri ifşa eden ve şu anda Rusya'da yaşayan Snowden, anılarını anlattığı yeni kitabını piyasa çıkarmaya hazırlanıyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Edward Snowden, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 
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