ABD Adalet Bakanlığı, eski Vali Cuomo hakkında "cinsel taciz" soruşturması başlattı - Son Dakika

New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

En az 12 kadın, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu, değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Valilik ve Adalet Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yetkililer, soruşturmanın niteliğinin ve mevcut durumunun belirsiz olduğu bilgisini paylaştı.

New York yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığının Cuomo aleyhindeki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

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