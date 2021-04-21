ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Adalet Bakanlığının (DOJ) Minneapolis Polis Departmanı'na (MPD) "anayasaya aykırı veya yasadışı polislik yapılıp yapılmadığını" belirlemek adına bir sivil soruşturma başlattığını duyurdu.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin yargılandığı davada dün suçlu bulunmuştu. Mahkeme tarafından alınan kararın ardından ABD Adalet Bakanlığından (DOJ), Minneapolis Polis Departmanı'na (MPD) soruşturma kararı geldi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı açıklamada, DOJ'un Minneapolis Polis Departmanı'na "anayasaya aykırı veya yasadışı polislik yapılıp yapılmadığını" belirlemek adına bir sivil soruşturma başlattığını belirtti. Adalet Bakanı olarak göreve başlamasından bu yana ilk büyük duyurusunu yapan Garland, DOJ tarafından başlatılan soruşturmanın Floyd cinayeti ile alakalı federal ceza soruşturmasından ayrı olduğunu dile getirdi. Bakan Garland, "Yeni sivil soruşturma, Adalet Bakanlığının daha önce duyurduğu George Floyd'un ölümüyle ilgili federal ceza soruşturmasından ayrı ve bağımsızdır" ifadelerini kullandı. Garland, soruşturmanın MPD'nin "ayrımcı davranışlarda bulunup bulunmadığını" inceleyeceğini ve departmanın, politikaları ve eğitiminin yanı sıra güç kullanma soruşturmalarını da inceleyeceğini kaydetti. Federal müfettişlerin de eğitim ve aldıkları destek hakkında memurlara ulaşacağını belirten Garland, "DOJ, topluluk gruplarına ve halk üyelerine MPD ile olan deneyimlerini öğrenmek adına çoktan ulaşmaya başladı" ifadelerini kullandı. Garland, söz konusu çalışmanın DOJ'un Sivil Haklar Dairesi'nin avukatları ve personelinin yanı sıra ABD'nin Minnesota Bölgesi Savcılığı Ofisi tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi. Garland, DOJ'un "anayasaya aykırı veya yasadışı polislik davranışı veya uygulaması olduğuna inanmak için makul nedenler olduğu" sonucuna varması durumunda, sonuçlarının kamuya açık bir raporunu yayınlayacağını kaydetti.

Açıklamasında Floyd cinayetine de değinen Garland, "Bu tür yaraların derin köklere sahip olduğunu ve pek çok topluluğun bu yaraları ilk elden deneyimlediğini biliyorum. Eyalet ceza davasında dün verilen karar, Minneapolis'teki potansiyel sistemik polislik sorunlarına değinmiyor" ifadelerini kullandı. Garland, ülkedeki memurların çoğunun bu zor mesleklerini "onurlu ve yasal olarak yaptığını" ve "iyi memurların hesap verebilirliği memnuniyetle karşıladığını" kaydetti.

Ayrıca Bakan Garland, DOJ'nin federal mahkemeden "daha fazla ihlalden kaçınmak adına MPD'nin politikalarını ve uygulamalarını değiştirmesini emreden ihtiyati tedbir sağlamasını" talep eden bir hukuk davası açma yetkisine sahip olduğuna da dikkat çekti.

-İHA-