ABD Adalet Bakanlığı, polisin Teksas'taki okul saldırısına müdahalesini incelemeye aldı - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, polisin Teksas'taki okul saldırısına müdahalesini incelemeye aldı

29.05.2022 23:24
ABD Adalet Bakanlığı, polisin Teksas'taki okul saldırısına müdahalesini incelemeye aldı

ABD Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinin, Teksas'ın Uvalde kentindeki okul saldırısına müdahalesini incelemeye aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinin, Teksas'ın Uvalde kentindeki okul saldırısına müdahalesini incelemeye aldı.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Anthony Coley, yaptığı yazılı açıklamada, "Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin'in talebi üzerine ABD Adalet Bakanlığı, 24 Mayıs'ta Teksas Uvalde'deki kitlesel katliama kolluk kuvvetlerinin verdiği yanıtla ilgili Kritik Olay İncelemesi yapacak." ifadesini kullandı.

İncelemenin amacının, o gün kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin ve tepkilerinin bağımsız bir değerlendirmesini yapmak olduğunu vurgulayan Coley, şunları kaydetti:

"İncelemenin amacı, ilk müdahale ekiplerinin aktif saldırı olaylarına hazırlanmalarına ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı olmak için alınan dersleri ve en iyi uygulamaları belirlemektir. İnceleme, Bakanlığın Topluma Yönelik Polislik Ofisi tarafından yapılacaktır."

Sözcü Coley, daha önceki Adalet Bakanlığının toplu silahlı saldırı ve diğer kritik olaylara ilişkin eylem sonrası incelemelerinde olduğu gibi bu değerlendirmenin adil, şeffaf ve bağımsız olacağına, Bakanlığın incelemesinin sonunda bulguları içeren bir rapor yayımlayacağını belirtti.

Olay

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, aynı sınıftan 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken, özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle eleştiriyordu.

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Kaynak: AA

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