ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu

02.03.2022 19:53
ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya hükümeti ve oligarklara getirilen yaptırımların uygulanması amacıyla oligarkların yatları, jetleri, gayrimenkulleri ve diğer mal varlıklarını hedef alan özel bir birim kurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya hükümeti ve oligarklara getirilen yaptırımların uygulanması amacıyla oligarkların yatları, jetleri, gayrimenkulleri ve diğer mal varlıklarını hedef alan özel bir birim kurdu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı açıklamada, "KleptoCapture" adı altında yeni bir özel birim kurduklarını duyurdu.

Görev gücünde, savcılar, federal ajanlar, kara para aklama uzmanları, vergi uzmanları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Vergi İdaresi (IRS) gibi kurumların uzmanlarının yer alacağını belirten Garland, "Rusya hükümetinin bu adaletsiz savaşı yürütmesini sağlayan kişileri soruşturmak, yakalamak ve yargılamak için altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Kanunlarımızı ihlal ederseniz, bunun hesabı sorulur." diye konuştu.

Söz konusu görev gücü, Kremlin'e yakın Rus oligarkların yatları, jetleri, gayrimenkulleri ve diğer mal varlıklarına el koymayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, "ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup bunlara el koyacağız." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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