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ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla dava açtı - Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla dava açtı

13.11.2021 02:33
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'a "Kongreyi tahkir" suçundan dava açıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'a "Kongreyi tahkir" suçundan dava açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, davanın, Bannon'ın 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan özel komitenin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle açıldığı belirtildi.

ABD Kongresindeki olaylara yönelik soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül'de Bannon'ı ifadeye, 7 Ekim'e kadar ise istenilen belgeleri teslim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla Adalet Bakanlığına havale ettiği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığına havale eden bir tavsiye kararı almıştı.

Genel Kurulda 202 "hayır" oyuna karşı 229 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesinde bulunuluyor.

"Kongreyi tahkir" suçu

ABD kanunlarına göre, Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor.

Bunun için Bannon'ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.

Söz konusu komite, geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.

Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu öne sürmüştü.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a 'Kongreyi tahkir' suçlamasıyla dava açtı - Son Dakika


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