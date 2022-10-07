ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın elinde daha fazla "gizli belge" olduğuna inanıyor - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın elinde daha fazla "gizli belge" olduğuna inanıyor

07.10.2022 20:02
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın elinde daha fazla "gizli belge" olduğuna inanıyor

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, eski Başkan Donald Trump'ın elinde hala yasa dışı şekilde gizli belgelerin bulunduğuna inandığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, eski Başkan Donald Trump'ın elinde hala yasa dışı şekilde gizli belgelerin bulunduğuna inandığı belirtildi.

New York Times'ın, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Adalet Bakanlığı Karşı İstihbarat ve İhracat Kontrol Şefi Jay Bratt'ın, geçen hafta Trump'ın hukuk ekibiyle iletişime geçerek eski başkanın Beyaz Saray'dan çıkışından bu yana tüm hükümet belgelerini iade edip etmediği konusunda endişelerin devam ettiğini söylediği aktarıldı.

Adalet Bakanlığının, Trump'ın elinde tuttuğunu düşündüğü herhangi bir materyal konusunda yeni bir delile ulaşıp ulaşmadığına veya bu konuda ne tür adımlar atabileceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Bakanlığın, dile getirdiği endişelere karşı nasıl yanıt verileceği konusunun Trump'ın avukatları arasında tartışmaya yola açtığı öne sürüldü.

Trump'ın avukatlarından bazıları daha fazla belge araştırması yapmak için bir dış firma ile anlaşarak iş birliği yapmayı önerirken diğer tarafın ise Adalet Bakanlığına karşı mücadeleci duruşu sürdürmeyi tavsiye ettiği iddia edildi.

Bazı kaynaklara göre, Trump'ın da iş birliğine soğuk bakması üzerine avukatları arasında tartışmayı daha fazla mücadele verilmesini öneren taraf kazandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

Daha sonra yayınlanan baskınla ilgili "Arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belgenin alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

Adalet Bakanlığının Trump'ın Beyaz Saray'dan özel malikanesine götürdüğü gizli belgeler iddialarıyla ilgili soruşturması halen sürerken Trump ekibi ise Mar-a-Lago'dan "siyasi hasımlık" nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle hukuki mücadelesine devam ediyor.

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Kaynak: AA

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