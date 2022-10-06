ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın malikanesinde bulunan belgelerin bir kısmını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın malikanesinde bulunan belgelerin bir kısmını açıkladı

06.10.2022 11:50
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın malikanesinde bulunan belgelerin bir kısmını açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) ele geçirilen belgeler arasında af talepleri, sağlık belgeleri ve 2020 seçimleriyle ilgili evrakın bulunduğunu duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) ele geçirilen belgeler arasında af talepleri, sağlık belgeleri ve 2020 seçimleriyle ilgili evrakın bulunduğunu duyurdu.

CNN'in haberine göre, Bakanlık, Trump'ın "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi" talebinde bulunduğu belgelerin bir kısmını açıkladı.

Listede Trump'ın iş bağlantılarına dair iletişim kayıtlarının yanı sıra eski başkanın Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonundan istifasına dair belge de yer aldı.

Gizli tutulması gerekebileceği değerlendirilen 520 sayfalık 64 belge dahil Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgelerin bir kısmı açıklanmazken listenin tasnifi özel inceleme ekibi tarafından yapıldı.

Açıklanan belgeler arasında Cumhuriyetçi bir avukatın Beyaz Saray'a Georgia eyaletinde 2020 seçimlerine karşı açılan davaya ilişkin elektronik posta da dikkati çekti.

Öte yandan belgeler arasında bazı davalarla yasal anlaşmazlıklara dair belgeler de yer aldı, özel ekibin incelediği belgeler mühürlenerek mahkemeye sunuldu.

Trump hakkındaki gizli belgeler soruşturması

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, baskından 3 gün sonraki ilk açıklamasında, Trump'ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırılması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvurduklarını duyurmuştu.

Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.

"Arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

Trump, Mar-a-Lago'dan "siyasi hasımlık" nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle Florida Federal Mahkemesine başvurmuş, mahkeme de Trump'ın talebini uygun bularak New York'tan yarı emekli federal yargıç Raymond Dearie'yi görevlendirmişti.

Dearie'den, Trump'ın evinden alınan belgeleri "gizlilik ihlali olup olmadığı yönünde" aralık ayı ortasına kadar incelemesi istenmişti.

Adalet Bakanlığı da Florida Federal Mahkemesinin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" kararının, bu süreçte el konulan belgelerin çoğunun soruşturma sürecinde kullanılmasını geçici olarak yasaklaması nedeniyle temyize gitmişti.

Trump, ayrıca gizli belgelerle ilgili devam eden hukuki tartışmayı dün ABD Yüksek Mahkemesine taşıyarak söz konusu belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelemesine izin vermesi talebinde bulunmuştu.

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelerin, "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi" talebini ele almayı hızlandıracağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi! Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi! Eski ABD Başkanı Donald Trump Miami'de Eski ABD Başkanı Donald Trump Miami'de
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Adalet Bakanlığı, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın malikanesinde bulunan belgelerin bir kısmını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın malikanesinde bulunan belgelerin bir kısmını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement