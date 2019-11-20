Son Dakika Haberleri: ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarına 'dini değerleri aşağılama' soruşturması
Son Dakika Dünya ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarına 'dini değerleri aşağılama' soruşturması - Son Dakika Dünya

ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarına 'dini değerleri aşağılama' soruşturması

6 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Adana Konsolosluğu çalışanı 2 kişi hakkında 'dini değerleri alenen aşağıladıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarına 'dini değerleri aşağılama' soruşturması, System.String[]

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Adana Konsolosluğu çalışanı 2 kişi hakkında 'dini değerleri alenen aşağıladıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün sosyal medyadaki görüntüler ve "İslam'a hakaret" konulu haberlerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilerek, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Başsavcı, Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:34 
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