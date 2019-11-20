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ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarına 'dini değerleri aşağılama' soruşturması
6 saat önce
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Adana Konsolosluğu çalışanı 2 kişi hakkında 'dini değerleri alenen aşağıladıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Adana Konsolosluğu çalışanı 2 kişi hakkında 'dini değerleri alenen aşağıladıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün sosyal medyadaki görüntüler ve "İslam'a hakaret" konulu haberlerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilerek, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:34
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