- ABD Adana
Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın davası ertelendi
MARDİN - ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ertelendi. Mardin
3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Hamza Uluçay tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemi ile duruşmaya katıldı. Esas hakkındaki mütalaasında savcı, Uluçay'ın terör örgütü PKK
'nın talimatları doğrultusunda eylemlerini kolaylaştırmak için faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunan birçok kişiyle görüşerek, faaliyetlerini yürüttüğü, terör örgütü PYD için tıbbi merkezler kurulmasını sağladığı, örgüt hiyerarşisi içinde bulunduğuna dair bir delil elde edilmese de sanığın kendi inisiyatifi ile durumdan vazife çıkararak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma suçunu" işlediğinin anlaşıldığını belirtti. Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savcı, tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mütalaanın ardından savunmasını yapan Uluçay, hakkındaki suçlamaları reddederek hiçbir terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını söyledi. Uluçay, "Türkiye
ve ABD'nin hassasiyetlerini biliyor ve bunu üzerimde taşıyorum. Reddi hakim talep ediyorum" diyerek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, sanık Uluçay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.