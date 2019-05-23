ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez'den gazetecilere iftar

ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, gazetecilerle iftarda buluştu.

ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, gazetecilerle iftarda buluştu.

Baez, konsolosluk konutunda gazetecilere verdiği iftarda tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu özel zamanda toplanmanın önemine işaret etti.

Her zamanki gibi topluma pozitif yönlerde katkıda bulunmak için gayret ettiklerini dile getiren Baez, şunları söyledi:

"Konsolosluk bölgemizde yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret ederek tebrik ediyor ve ortak program yapmak için elimizi uzatıyoruz. ABD değişim programları için adayları ve Büyükelçilik hibe yarışması için başvuruları değerlendiriyoruz. Bu iki program, yerel liderlerin ve organizasyonların küresel ağlar kurmalarına ve hali hazırdaki işlerini desteklemek için kaynaklar bulmalarına yardım ediyor. Ramazan bir arada olma zamanıdır."

Konsolosluğun Adana'da yaklaşık 60 yıldır hizmet sunduğunu aktaran Baez, "Amerikalı diplomatlar ve aileleri şehri ikinci bir ev olarak gördüler. Toplumunuzun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Şehrinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz." dedi.

Baez, katılımcılara huzurlu ve mutlu bir bayram diledi.

"Hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz"

İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığında konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst de katılımcılarla bir arada olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Hurst, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izini ile burada İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü, NATO müttefiklerimizle bu bölgenin savunmasına yardımcı olmak, gerektiğinde tehditlere karşı koymak ve küresel harekatlara destek sağlamak açısından bir sembol olmuştur. Bunu sizin, Türkiye'nin yardımı olmadan yapamayız."

Bu yaz konsoloslukta olduğu gibi İncirlik'teki ABD görevlilerinde de değişiklik olacağını belirten Hurst, "Atatürk'ü anma töreninden lezzetli Adana kebabına kadar pek çok şeyi ve buradaki görev süremi hiç unutmayacağım. Buradan mutlu anılar ve güçlü dostlukları geride bırakarak ayrılacağım." diye konuştu.

İftara Konsolosluk Basın Ateşesi Jen Curatola-Wozniak da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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