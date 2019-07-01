ABD Adana Konsolosu Baez'den DTSO'ya ziyaret
1 saat önce
ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, Kültür Ateşesi Jen Curatola Wozniak ile birlikte DTSO'yu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
ABD Adana
Konsolosu Alejandro Baez, Kültür Ateşesi Jen Curatola Wozniak ile birlikte DTSO'yu ziyaret etti.
ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez Kültür Ateşesi Jen Curatola Wozniak DTSO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Yönetim Kurulu Üyesi Nevin İl, Kadın Meclisi Sözcüsü Sevim Vural ve Proje Koordinatörü DTSO Genel Sekreter
Yardımcısı Meryem
Özdemir Ok ile görüştü. DTSO yetkilileri tarafından Baez'e Kadın Meclisi ile ilgili son 3 aylık dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
ABD Adana Konsoloslusu Baez, Kadın Meclisi Projesi'ni önemsediklerini, proje kapsamında düzenlenecek etkinlikleri izleyerek katılım sağlamayı düşündüklerini belirtti.
Taraflar proje faaliyetlerinin takvimlendirilmesi ve bütçe işlemleri konusunda bir süre görüştü. - DİYARBAKIR
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