ABD, Afgan güçlerine saldıran Taliban üyelerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

ABD, Afgan güçlerine saldıran Taliban üyelerine hava saldırısı düzenledi

11.12.2020 19:47
ABD, Afgan güçlerine saldıran Taliban üyelerine hava saldırısı düzenledi, System.String[]

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Sony Leggett, ABD kuvvetlerinin, Kandahar vilayetinde Afgan güçlerine saldıran Taliban üyelerine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırının Taliban ile yapılan anlaşma ile uyumlu olduğunu açıkladı.

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Sony Leggett, ABD kuvvetlerinin, Kandahar vilayetinde Afgan güçlerine saldıran Taliban üyelerine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırının Taliban ile yapılan anlaşma ile uyumlu olduğunu açıkladı.

Albay Leggett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Afganistan Kuvvetleri, 10 Aralık'ta Kandahar'ın Zari ilçesine yakın bir kontrol noktasındaki Afganistan Ulusal Silahlı Güçlerine (AUSG) saldırı düzenleyen silahlı Taliban savaşçılarına yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı AUSG'yi korumaya yönelikti ve Taliban anlaşması ile uyumluydu. Taliban'ın sivil kayıpları iddiası yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın, Amerikan ordusunun anlaşmayı ihlal ettiği açıklamasını reddettiklerini belirten Leggett, Helman ve Farah illerinde de saldırı düzenlediklerini, bunların da tamamen Taliban'ın saldırısına uğrayan Afgan güçlerini koruma amaçlı olduğunu kaydetti.

Leggett, "Bu saldırılar hem ABD-Taliban Anlaşmasına hem de Afganistan İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki Ortak Deklarasyon ile tutarlıydı." ifadesini kullandı.

Taliban, gün içinde yaptığı açıklamada, ABD'nin anlaşmayı ihlal ederek gruba yönelik saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda onlarca sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hava Saldırısı, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Afgan güçlerine saldıran Taliban üyelerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika


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