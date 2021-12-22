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ABD, Afgan halkına insani yardım akışını kolaylaştırmak için yeni kararlar aldı - Son Dakika

ABD, Afgan halkına insani yardım akışını kolaylaştırmak için yeni kararlar aldı

22.12.2021 22:36
ABD, Afgan halkına insani yardım akışını kolaylaştırmak için yeni kararlar aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdi.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Afgan halkına insani yardım ve diğer desteklerin akışını kolaylaştırmak için 3 Genel Lisans yayınladığı belirtildi.

Böylece, ABD'nin, Afganistan halkını destekleme taahhüdünün altını çizdiği ve ABD hükümetinin, ABD yaptırımlarından etkilenen bölgelere insani yardım akışı konusundaki uygulamasını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, OFAC'ın yayınladığı genel lisanslara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Genel Lisans 17, ABD hükümetinin resmi işlerinin yürütülmesi için belirli koşullara tabi olarak, çalışanlar, hibe alanlar veya yüklenicilere Taliban veya Hakkani Grubu ile ilgili tüm işlemleri ve faaliyetleri yürütme izni veriyor.

Genel Lisans 18, belirli koşullara tabi olarak, uluslararası kuruluşların insani yardıma ilişkin resmi işlerinin yürütülmesi için Taliban veya Hakkani Grubu ile ilgili tüm işlem ve faaliyetlere izin veriyor.

Genel Lisans 19, belirli koşullara tabi olarak, sivil toplum kuruluşlarının aşağıdaki faaliyetleri için olağan ve gerekli olan durumlarda Taliban veya Hakkani Grubu'nu içeren tüm işlem ve faaliyetlere yetki veriyor; Temel insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik insani projeler, hukukun üstünlüğü, sivil katılımı, hükümetin hesap verebilirliği ve şeffaflığı, insan hakları ve temel özgürlükler, bilgiye erişim ve sivil toplum geliştirme projelerini destekleyen faaliyetler, eğitim, Afgan halkına doğrudan fayda sağlayan ticari olmayan kalkınma projeleri, çevresel ve doğal kaynakların korunması."

Açıklamada, bu lisansların, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu ve 15 üye tarafından oy birliğiyle kabul edilen Afganistan'a insani yardımları kolaylaştırmak için Taliban'a yönelik yaptırımlara muafiyet getiren kararının uygulanması" üzerine verildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da bu lisansların insani yardımlarla sınırlı olduğu, ABD'nin Taliban'a yönelik genel yaptırımlarının yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtildi.

BMGK kararında, Afganistan'daki insani yardım ve temel insani ihtiyaçları destekleyen faaliyetlerin, Taliban'a yönelik yaptırım kararlarını ihlal etmeyecek ve yardımların zamanlı bir şekilde yapılması ve ulaştırılmasına yönelik fonların, finansal varlıkların ve ekonomik kaynakların kullanılmasına izin verileceği ifade edilmişti.

BM'nin "ekonomisi çökmek üzere" uyarısı yaptığı Afganistan'da yaklaşık 24 milyon kişinin gıda güvenliği bulunmuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Afgan halkına insani yardım akışını kolaylaştırmak için yeni kararlar aldı - Son Dakika


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