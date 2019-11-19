Son Dakika Haberleri: ABD, Afgan hükümetinin Taliban'la değiş tokuşunu destekliyor
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ABD, Afgan hükümetinin Taliban'la değiş tokuşunu destekliyor

6 saat önce

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin Hakkani örgütü lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani ve 2 Taliban üyesini, Taliban'ın 2 rehineyi salıvermesi karşılığında serbest bırakma kararını desteklediğini açıkladı.

ABD, Afgan hükümetinin Taliban'la değiş tokuşunu destekliyor, System.String[]

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin Hakkani örgütü lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani ve 2 Taliban üyesini, Taliban'ın 2 rehineyi salıvermesi karşılığında serbest bırakma kararını desteklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yle telefonda görüştüğünü bildirdi.

Ortagus, görüşmede, Pompeo'nun Gani'nin kararına yönelik desteğini ifade ettiğini, kararın ardından şiddet eylemlerinin artması halinde atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Görüşmede, tarafların Afganlar arası diyaloğun siyasal çözümle sonuçlanabilmesi için ülkede şiddetin giderilmesi gerektiği konusunda görüş birliğinde olduklarını kaydeden Ortagus, Pompeo'nun ABD'nin Afgan güvenlik güçlerine desteğinin süreceğini ifade ettiğini aktardı.

Açıklamada, "Güvenlik konusundaki desteğin sürmesi ve siyasi çözüm, Afganların barışa ulaşması ve uluslararası teröristlerin Afganistan'ı terörizm için platform olarak kullanmasının önlenmesi açısından gereklidir." değerlendirmesi yapıldı.

Amerikan Üniversitesinde görevli iki öğretim üyesi, 2016'da kaçırılmıştı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen hafta, 2014'te yakalanan Hakkani örgütü lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani ve 2 Taliban üyesinin, Taliban'ın rehin aldığı Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde görev yapan iki öğretim üyesinin teslim edilmesi karşılığında serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde görev yapan biri ABD'li diğeri Avustralyalı iki öğretim üyesi, 2016'da başkent Kabil'in 8. bölgesinde kaçırılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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