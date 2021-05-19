ABD, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı ya çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor - Son Dakika

ABD, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı ya çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor

19.05.2021 20:34

ABD ordusu, yaklaşık 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan ayrılmak için hazırlık yaparken, tonlarca ekipmanı ya çöpe atıyor ya da yerel bayilere para karşılığında hurda olarak veriyor.

ABD ordusu, yaklaşık 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan ayrılmak için hazırlık yaparken, tonlarca ekipmanı ya çöpe atıyor ya da yerel bayilere para karşılığında hurda olarak veriyor.

Amerikalılar, Afganistan'da kalan en büyük üslerinden Bagram Hava Üssü'nün bir kısmını boşaltmaya başladı.

ABD birlikleri, götüremedikleri ya da Afgan ordusuna vermedikleri her şeyi ya yok ediyor ya da parçalayarak hurdacılara satıyor.

Tamir edilemeyecek durumdaki ekipmanlar, ABD ordusu tarafından parçalanarak militanların eline geçmemesi için güvenlik önlemi alınıyor.

ABD askeri kaynaklarına göre başkent Kabil'in kuzeybatısındaki Bagram'da ve diğer üslerde ABD'ye götürülecek ekipmanlar C-17 kargo uçaklarıyla gönderiliyor.

ABD'li yetkililer, Afganistan'dan çıkarılan ekipmanların çoğunun asla geride bırakılmaması gereken hassas teçhizatlar olduğunu belirtiyor.

Helikopter, askeri araç, silah ve mühimmat gibi diğer ekipmanların ise Afganistan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine teslim edileceği belirtiliyor.

ABD ve NATO, Afganistan'ın güvenliğini Afganlara devrettiği 2014'te binlerce askerin çekilmesi sırasında da aynı uygulamayı yapmıştı.

Her ne kadar bu ekipmanlar hurdacılara para kazandırsa da Afganlar bu imha işlemini "ülkeye ihanet" olarak değerlendiriyor.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

ABD, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı ya çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor
ABD, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı ya çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor
ABD, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı ya çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor
ABD, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı ya çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Hava Üssü, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı ya çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor - Son Dakika


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