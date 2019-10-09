"ABD Afganistan'da sivilleri öldürdü"

Hayatını kaybedenlerden 14'ünün çocuk olduğu aktarılırken, sivillerin hedef alındığı böyle operasyonların kabul edilemeyeceği vurgulandı.

UNAMA'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD uçaklarının, ülkenin batısındaki Farah ve Nimruz vilayetlerinde mayısta uyuşturucu imalathanelerine yönelik hava operasyonu düzenlediği hatırlatıldı.

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