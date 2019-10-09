Son Dakika Haberleri: "ABD Afganistan'da sivilleri öldürdü"
Son Dakika Güncel 'ABD Afganistan'da sivilleri öldürdü'

"ABD Afganistan'da sivilleri öldürdü"

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ABD'nin mayıs ayında ülkenin batısına düzenlediği hava saldırısında sivillerin öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ABD'nin mayıs ayında ülkenin batısına düzenlediği hava saldırısında sivillerin öldüğünü açıkladı.

UNAMA'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD uçaklarının, ülkenin batısındaki Farah ve Nimruz vilayetlerinde mayısta uyuşturucu imalathanelerine yönelik hava operasyonu düzenlediği hatırlatıldı.

Operasyonda sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda 39 sivilin öldüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 14'ünün çocuk olduğu aktarılırken, sivillerin hedef alındığı böyle operasyonların kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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