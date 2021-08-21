ABD, Afganistan'daki tahliyeler için Almanya'daki Ramstein hava üssünü kullanacak - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin Ramstein askeri üssünü Afganistan'dan binlerce insanın tahliyesi için lojistik bir merkez olarak kullanacağını belirtti.

Heiko Maas, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD ile hava üssünün geçici olarak Afganistan'da koruma arayan kişilerin Amerika'ya geçişi için kullanılması konusunda anlaştığını söyledi.

Maas tahliye uçaklarındaki hiçbir yerin boş bırakılmaması konusunda tüm ortaklarıyla hemfikir olduklarına işaret ederek, "Bu nedenle gelecekte, Alman vatandaşları veya bizim tarafımızdan bildirilen kişiler de ABD'nin Ramstein uçuşlarında tahliye edilebilecek" ifadelerine yer verdi.

Alman Bakan ayrıca zor koşullarda Kabil'den mümkün olduğunca çok insanı tahliye etmeye odaklandıklarını vurguladı.

Irak ve Afganistan savaşlarında ABD'nin lojistik merkezi de olan Ramstein, ABD için Avrupa'da önemli bir askeri üs olarak nitelendiriliyor.