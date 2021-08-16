ABD, Afganistan'daki tahliyeye destek için bin asker daha gönderiyor

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Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, başta ABD olmak üzere birçok ülke vatandaşlarını ve diplomatik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Basında yer alan haberlerde, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin geçtiğimiz saatlerde yayınladığı güvenlik uyarısına değinilerek, ABD Savunma Bakanlığının Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamak ve devam eden tahliye operasyonlarına destek amacı ile bin asker daha göndereceği ve toplam asker sayısını 6 bine çıkaracağı aktarıldı.

ASKER SAYISINI ARTIRDILAR

İsminin açıklanmaması koşuluyla basınına konuşan yetkili, Afganistan'daki toplam asker sayısını geçici olarak 6 bine çıkarılacağını ve söz konusu askerlerin 82. Hava İndirme Tümeni'nden gönderileceğini ifade etti.

HAVA TRAFİK KONTROLÜNÜ ELE ALACAKLAR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı ortak bir açıklama yaparak Kabil'deki Amerikalıların tahliyesine ilişkin son tedbirleri paylaştı.

Açıklamada, ABD'lilerin ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesini güvenli bir şekilde sağlayabilmek amacıyla Hamid Karzai Havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda gelecek 48 saatlik süre içinde yaklaşık 6 bin askerin koruması altında söz konusu tahliye operasyonunun gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, bunun için de Kabil Havalimanındaki hava trafik kontrolünün ele alınacağı bildirildi.

2 BİN AFGAN'I DA GÖTÜRECEKLER

Söz konusu tahliye işleminin sadece birkaç gün içinde değil, sonraki günlerde de devam edeceği belirtilen açıklamada, ABD'ye destek olan 2 bin civarında Afgan'ın da ülkeden çıkarılacağına işaret edildi. Tüm güvenlik taramalarından geçirilmiş olan Afganların direkt olarak ABD'ye götürüleceği, henüz bu süreçleri tamamlamamış olanlar ise başka yerler bulunacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yerel saatle pazar gecesinden itibaren hava trafik kontrolü dahil havalimanı çevresindeki tedbirlerin alınmaya başladığını açıkladı.