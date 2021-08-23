ABD, Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 37 bin kişiyi tahliye etti - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'ın başkenti Kabil'den 37 bin tahliye edildiğini açıkladı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan tahliyeler devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Taylor, son 24 saatte başkent Kabil'den 16 bin Afgan'ın tahliye edildiğini belirterek, yaklaşık 11 bin Afgan'ın ABD ordusuna ait uçuşlarla, geri kalanların ise charter ve ticari uçuşlar ile tahliye edildiğini açıkladı.

Taylor, 14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den 37 bin kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Kabil Havalimanı'ndaki asker sayısının 5 bin 800 olduğunu bildiren Taylor, bölgedeki tehditlerin aktif olarak izlenmeye devam edildiğini aktardı.

ABD, HAVALİMANINA GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN KURULACAK KONTROL NOKTALARI İÇİN TALİBAN'LA GÖRÜŞÜYOR

İnsanların güvenli bir şekilde tahliye için havaalanına gitmelerini sağlamak için "birkaç kontrol noktası" kurulaması amacıyla Taliban ile görüşmelerin yapıldığını belirten Taylor, bazı Afganların ve yabancı uyrukluların tahliye için uygun olmalarına rağmen havaalanına ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

Kirby ise yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "ABD'ye sağlam bir şekilde incelenmemiş kimsenin gelmemesini" sağlamak için tahliye yerlerinde kolluk kuvvetleri ve istihbarat personelinin bulunduğunu aktardı.

(İHA)