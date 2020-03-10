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ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı
6 saat önce
ABD, Afganistan'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı. Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı.
Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:17
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