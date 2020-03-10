ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı - Son Dakika Dünya

ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı

6 saat önce

ABD, Afganistan'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı. Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor

ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı.


Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Doha, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:17 
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