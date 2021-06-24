ABD, Afganistan'dan tam çekilme tamamlanmadan önce Afgan tercümanları tahliye edecek - Son Dakika

ABD, Afganistan'dan tam çekilme süreci tamamlanmadan önce Afgan tercümanların ülkeden tahliye edileceğini açıkladı.

ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme süreci devam ediyor. ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın yönetiminin bir grup Afgan tercümanı, ABD ordusunun tam çekilmesi tamamlamadan önce ülkeden tahliye edeceğini, böylece vize işlemlerini güvenli bir şekilde tamamlayabileceklerini aktardı. Yetkililer, Afgan tercümanların tahliye sonrası nereye gönderileceğini veya kaç kişinin tahliye edileceği konusunda açıklama yapmadı. ABD'li bir yetkili ise, "Gerekirse, ek yer değiştirme veya tahliye seçeneklerini değerlendireceğiz" dedi.

AFGANİSTAN'DA 81 İLÇE MERKEZİ TALİBAN KONTROLÜNDE

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley dün Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde yaptığı konuşmada, Afganistan'da 419 ilçe merkezinden 81'inin Taliban'ın kontrolünde olduğunu ifade etmiş, buna karşı 34 eyalet başkentinden hiçbirinin Taliban kontörlünde olmadığını açıklamıştı. "Taliban'ın ileri karakolları ve benzeri yerler ile ve bazı ilçe merkezlerini ele geçirdiği doğru" diyen Milley, Taliban'ın 81 ilçe merkezinin yüzde 60'ının geçtiğimiz yıl, yüzde 40'ını ise son iki ayda ele geçirdiğini aktarmıştı.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMENİN YÜZDE 50'DEN FAZLASI TAMAMLANDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından 21 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, "Başkan'ın kararından beri, ABD 763 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 14 bin 790 parça ekipman teslim edildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Afganistan Savunma Bakanlığına resmi olarak 6 tesisi devrettiği ve tüm çekilme sürecinin yüzde 50'sinden fazlasını tamamladığının tahmin edildiği aktarıldı.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

-İHA-