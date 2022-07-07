ABD, Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkaracak

07.07.2022 03:07
ABD, Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkaracak

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.

Biden söz konusu kararını, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektup ile bildirdi.

Mektubunda Biden, "1961 tarihli Dış Yardımlar Kanunun 517. maddesi uyarınca, Afganistan'ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünden çıkarma niyetimi sizlere bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Afganistan, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama tarafından 2012'de "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmıştı.

ABD'nin "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü tanıdığı 20 ülke var

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 20 ülke bulunuyor.

Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.

Son olarak ABD Başkanı Biden, Katar ve Kolombiya'yı söz konusu kategoriye almıştı.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu. The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Afganistan'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsünden çıkaracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 03:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement