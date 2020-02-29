ABD-Afganistan ortak açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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ABD-Afganistan ortak açıklaması Açıklaması

6 saat önce

ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması, Taliban'ın buna uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

ABD-Afganistan ortak açıklaması Açıklaması, System.String[]

ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması, Taliban'ın buna uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

Taliban ile ABD arasında, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanacak "Afganistan'a Barışı Getirme" anlaşmasından önce ABD ve Afganistan hükümetleri ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indireceği belirtilerek "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." ifadesine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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