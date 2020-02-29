ABD-Afganistan ortak açıklamasında, NATO ve koalisyon ülkelerinin de asker çekmesi öngörülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD-Afganistan ortak açıklamasında, NATO ve koalisyon ülkelerinin de asker çekmesi öngörülüyor - Son Dakika

ABD-Afganistan ortak açıklamasında, NATO ve koalisyon ülkelerinin de asker çekmesi öngörülüyor

6 saat önce

ABD ile Taliban temsilcileri Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzalarken, ABD ve Afganistan yayımladıkları ortak açıklamayla, NATO öncülüğündeki uluslararası gücün Afganistan'dan çekilmesini takvime bağladı.

ABD-Afganistan ortak açıklamasında, NATO ve koalisyon ülkelerinin de asker çekmesi öngörülüyor, System.String[]

ABD ile Taliban temsilcileri Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzalarken, ABD ve Afganistan yayımladıkları ortak açıklamayla, NATO öncülüğündeki uluslararası gücün Afganistan'dan çekilmesini takvime bağladı.

Buna göre, Afganistan'daki asker sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e indirmeyi taahhüt eden ABD, NATO üyeleri ve koalisyona üye ülkelerin de aynı oranda asker çekmesi için çalışacak. Taliban'ın anlaşmaya uyması koşuluyla 14 ay sonra Afganistan'da yabancı asker kalmayacak.

NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Misyonu, Ocak 2015'te Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi, askeri danışmanlık verilmesi ve bu ülke ordusuna yardımcı güç olarak başlatılmıştı. Kararlı Destek Misyonu'nda NATO üyesi ve ortaklarını kapsayan 39 ülkeden 17 bin personel bulunuyor.

Ortak açıklamada ABD, Afganistan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına karşı tehdit ya da güç kullanmaktan kaçınma ve bu ülkenin içişlerine karışmama taahhüdünde bulunuyor.

ABD aynı zamanda Afganistan'ın iç ve dış tehditlere karşı kendisini savunabilmesi için Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi, donatımı ve sürdürülebilirliği için yıllık bazda finansman desteği arayışında olacağını taahhüt ediyor.

Ortak açıklamada ABD, Afganistan ve Pakistan arasında güvenlik temelli müzakerelerde kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu da belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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