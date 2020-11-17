ABD, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e düşürecek - Son Dakika

ABD Savunma Bakan Vekili Miller, 15 Ocak'a kadar ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e düşüreceklerini duyurdu.

ABD Savunma Bakan Vekili Miller, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gazetecilere açıklamalarda bulundu. Miller, "Afganistan'daki asker sayımız 15 Ocak 2021'den itibaren 2 bin 500 olacak. Irak'taki asker sayımız da 15 Ocak itibarıyla aynı şekilde 2 bin 500 olacak" dedi. Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının, kendisi ve diğer yetkililer ve son birkaç aydır ulusal güvenlik ekibi ile yürüttüğü istişarelerinin sonunda alındığını belirtti. Bu sabah NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani ile görüştüğünü söyleyen Miller, "Daha bu sabah Kongre'deki kilit liderlerin yanı sıra yurtdışındaki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ortak yaklaşımımızın ışığında bu planlar hakkında konuştum. Birlikte girdik, birlikte uyum sağladık ve doğru zaman geldiğinde birlikte ayrılacağız" diye konuştu.

ABD'nin şu anda Afganistan'da yaklaşık 4 bin 500 askeri ve Irak'ta ise 3 binden fazla askeri bulunuyor. - WASHINGTON