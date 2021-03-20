ABD, Afganistan ve Tacikistan'ın üçlü toplantısında Afgan barış süreci görüşüldü - Son Dakika

ABD, Afganistan ve Tacikistan'ın üçlü toplantısında Afgan barış süreci görüşüldü

20.03.2021 05:43
ABD, Afganistan ve Tacikistan'ın üçlü toplantısında Afgan barış süreci görüşüldü, System.String[]

ABD, Tacikistan ve Afganistan'dan üst düzey yetkililerin video konferans yöntemiyle yaptığı üçlü toplantıda, Tacikistan ile Afganistan arasında birçok konuda iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki barış sürecinin ele alındığı bildirildi.

ABD, Tacikistan ve Afganistan'dan üst düzey yetkililerin video konferans yöntemiyle yaptığı üçlü toplantıda, Tacikistan ile Afganistan arasında birçok konuda iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki barış sürecinin ele alındığı bildirildi.

Üç ülkenin dışişleri bakanlıklarının yaptığı ortak açıklamada, toplantının ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanid Atmar ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Siracüddin Muhriddin başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölge güvenliği gibi ortak menfaatler ve Afganistan ile Tacikistan arasındaki iş birliğinin ele alındığı toplantıda, Afganistan'da hükümet ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin de ele alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Katılımcılar, Orta Asya bölgesindeki ülkelere ve uluslararası topluma, birlik içinde egemen, istikrarlı, demokratik, güvenli, kucaklayıcı ve kendi kendine yeten bir Afganistan için Afganların öncülük ettiği, Afganların sahiplendiği barış görüşmelerine destek vermesi çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'da elde edilen kazanımların devam etmesinin önemli olduğu vurgulanarak, tarafların, Afganistan'da artan şiddet olayları ve suikastlardan kaygı duyduğu belirtildi.

Tacikistan ile Afganistan arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı çabaların geliştirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin iki ülke arasında sınır güvenliği konusunda yardım sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, Orta Asya Güney Asya Elektrik Aktarım ve Ticaret Projesi gibi bölgesel enerji projelerinin destekleneceği, Afganistan ile Tacikistan arasında yeni ulaşım hatlarının inşa edilmesi konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Afgan ve Tacik şirketlerin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine de ihtiyaç olduğu, ABD, Tacikistan ve Afganistan arasında Üçlü İş Forumu kurulmasının planlanacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Tacikistan, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Afganistan ve Tacikistan'ın üçlü toplantısında Afgan barış süreci görüşüldü - Son Dakika


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