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ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Afrika kıtasındaki askeri varlığının geleceği ile ilgili karar verme aşamasında
Amerika Birleşik Devletleri Afrika kıtasındaki askeri varlığının geleceği ile ilgili karar verme aşamasında.
Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley Fransız mevkidaşı François Lecointre ile yaptığı görüşme sonrası Paris'ten Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada kesin bir takvim olmadığını ama 1-2 ay içerisinde nihai kararın verileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28
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