ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz - Son Dakika Dünya

ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Afrika kıtasındaki askeri varlığının geleceği ile ilgili karar verme aşamasında

ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Afrika kıtasındaki askeri varlığının geleceği ile ilgili karar verme aşamasında.


Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley Fransız mevkidaşı François Lecointre ile yaptığı görüşme sonrası Paris'ten Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada kesin bir takvim olmadığını ama 1-2 ay içerisinde nihai kararın verileceğini belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Trump'a sert sözler: Soytarı
YouTube, uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı İmamoğlu cemevleriyle ilgili soruya Diyanet'in faiz kararıyla yanıt verdi Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]