ABD, Afrika'daki kuvvetlerinin önemli kısmını kaydırabilir - Son Dakika
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ABD, Afrika'daki kuvvetlerinin önemli kısmını kaydırabilir

6 saat önce

ABD'nin Çin ve Rusya ile rekabet kapsamında Afrika'dan başlamak üzere bazı bölgelerdeki kuvvetlerini başka bölgelere kaydıracağı bildirildi.

ABD, Afrika'daki kuvvetlerinin önemli kısmını kaydırabilir, System.String[]

ABD'nin Çin ve Rusya ile rekabet kapsamında Afrika'dan başlamak üzere bazı bölgelerdeki kuvvetlerini başka bölgelere kaydıracağı bildirildi.

Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Batı Afrika'daki kuvvetlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı hatta bazı ülkelerden tamamen çekmeyi planladığı ileri sürüldü.


Esper'in, Afrika Kuvvetleri Komutanlığına asker çekme konusunda ocak ayına kadar kapsamlı bir plan hazırlaması talimatı verdiğini aktaran yetkililer, Esper'in Irak'taki asker sayısını da 5 binden 2 bin 500 civarına çekmeyi planladığını iddia etti.

Yetkililere göre, ABD, Nijer'de 110 milyon dolara inşa ettiği İnsansız Hava Aracı üssünü terk ederek, Fransa'nın Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki operasyonlarına destek vermeyi durduracak.


Yetkililer, Afrika'dan başlamak üzere söz konusu kuvvet kaydırma planının ocak ayında devreye sokulacağını iddia etse de Kongre'nin böyle bir adıma karşı çıkacağı belirtiliyor.

ABD'nin yurt dışında 200 bin civarında askeri bulunuyor, bazı bölgelerdeki askerlerin, Çin ve Rusya ile rekabet kapsamında çekileceği ifade edildi.

Yetkililer, asker çekmenin Avrupa'nın istikrarını etkileme ihtimalinin yanı sıra ABD'den boşalan yerlere Çin ve Rusya'nın yerleşmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

Esper, geçen hafta ABD'nin ulusal savunma strateji belgesinde ABD için önceliğin Çin ve Rusya ile rekabet olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Ulusal Savunma Stratejimiz bizim şu anda büyük güç rekabetinde olduğumuzu söylüyor. Bizim başlıca rakiplerimiz Çin ve Rusya. Dolayısıyla benim amacım Suriye olsun veya Afganistan olsun, asker sayımızı buralardan düşürüp ülkeye getirip daha büyük görevler için tekrar eğitmek veya onları Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmaktır. Bu benim ana amacımdır."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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