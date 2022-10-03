ABD, Somali'de Eş-Şebab liderini hedef alan saldırı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Somali'de Eş-Şebab liderini hedef alan saldırı düzenledi

03.10.2022 20:28
ABD, Somali'de Eş-Şebab liderini hedef alan saldırı düzenledi

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Jilib yakınlarında Eş-Şebab terör örgütü elebaşına yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Jilib yakınlarında Eş-Şebab terör örgütü elebaşına yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti ile koordineli olarak 1 Ekim'de Somali'deki Eş-Şebab militan ağına karşı bir hava saldırısı düzenlendi. Saldırı Mogadişu'nun yaklaşık 370 kilometre güneybatısındaki Jilib yakınlarında gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda bir Eş-Şebab liderinin öldürüldüğü ve hiçbir sivilin zarar görmediği belirtilen açıklamada, öldürüldüğü iddia edilen Eş-Şebab elebaşının ismi açıklanmadı.

AFRICOM açıklamasında, "ABD Afrika Komutanlığı, operasyonun sonuçlarını değerlendirmeye devam edecek ve uygun olduğunda ek bilgi sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Eş-Şebab'ın, dünyadaki en büyük ve en aktif El Kaide ağı olduğuna dikkate çekilerek Somali'nin de "Doğu Afrika'daki güvenlik ortamının anahtarı olmaya devam ettiği" belirtildi.

ABD kısa süre önce Somali'ye özel kuvvet birliklerini konuşlandırmıştı.

YORUMLAR
500
Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi! ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi! Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Somali'de Eş-Şebab liderini hedef alan saldırı düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Somali'de Eş-Şebab liderini hedef alan saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement