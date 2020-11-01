ABD, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki bazı askeri ataşeliklerini yeniden düzenliyor - Son Dakika

ABD, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki bazı askeri ataşeliklerini yeniden düzenliyor

01.11.2020 21:37
ABD, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki bazı askeri ataşeliklerini yeniden düzenliyor, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Çin ve Rusya ile askeri rekabet hedefine uygun şekilde birçok Afrika ülkesindeki askeri ataşesini geri çağırdığı, aralarında İngiltere, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu birçok müttefik ülkedeki askeri temsilci rütbelerini ise düşürdüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Çin ve Rusya ile askeri rekabet hedefine uygun şekilde birçok Afrika ülkesindeki askeri ataşesini geri çağırdığı, aralarında İngiltere, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu birçok müttefik ülkedeki askeri temsilci rütbelerini ise düşürdüğü bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 24 Ağustos tarihinde ABD Savunma Savunma Bakanı Mark Esper'in imzasıyla dağıtıma çıkan belgeye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Çin ve Rusya'ya karşı yeni organizasyonel planlamasına yer verildi.

Habere göre, Esper'in imzaladığı belgeye göre özellikle Batı Afrika'da bulunan birçok ülkedeki ABD askeri ataşelerinin geri çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

Aynı belgede İngiltere, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan'daki Amerikan askeri ataşelerinin general ya da amiral rütbesinden albay seviyesine indirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

Hedef Çin ve Rusya ile askeri rekabete göre revizyon

Konuyla ilgili olarak WSJ'ye açıklama yapan Pentagon, Çin ve Rusya'nın doğrudan adını zikretmeden söz konusu organizasyonel düzenlemeyi, "Ulusal Savunma Strateji Belgesi'ne uygun olarak tüm kaynaklarımızı ve askerlerimizi değerlendiriyoruz, böylelikle küresel iş birliklerimizi ve kapasitemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz." sözleriyle izah etti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir savunma yetkilisi, gazeteye, "Bu adımın sancısını Orta Doğu ülkeleri çekecek, bunun faturasını onlar ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Pentagon'un hangi ülkelerdeki askeri ataşelerle ilgili düzenleme yapacağı konusunda "RAND Corporation" adlı araştırma merkezinden danışmanlık aldığı da belirtildi.

ABD'nin 2017 sonunda revize ettiği "Ulusal Savunma Stratejisi Belgesi"nde özellikle "yükselen Çin tehdidine" geniş yer ayrılmış, Rusya'nın da bu süreçteki askeri tehdit unsurlarını sürdürdüğüne işaret edilmişti.

2017 savunma bütçesine de aynı şekilde yansıyan yaklaşıma göre, Pentagon'un askeri kaynaklarını Çin ve Rusya'nın askeri tehditlerine göre revize edeceği ifade edilmişti.

Buna göre, ABD ordusunun 2022 Aralık ayına kadar toplam general veya amiral pozisyonlarını 110'la sınırlaması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki bazı askeri ataşeliklerini yeniden düzenliyor - Son Dakika


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