ABD, Afrika ülkelerine verdiği askeri desteği sürdürecek - Son Dakika
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ABD, Afrika ülkelerine verdiği askeri desteği sürdürecek

6 saat önce

ADDİS ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Michael Xavier Garrett, ABD'nin Afrika ordularına terörle mücadele ve eğitim konusunda destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

ABD, Afrika ülkelerine verdiği askeri desteği sürdürecek, System.String[]

ADDİS ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Michael Xavier Garrett, ABD'nin Afrika ordularına terörle mücadele ve eğitim konusunda destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "Yarının Güvenliği için Bugün Liderlik İstiyor" temasıyla düzenlenen 8. Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi'ne, 42 Afrika ülkesinden üst düzey askeri yetkililer, ABD askeri yetkilileri ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Garrett, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ABD ordusunun, Afrika ülkeleri ordularına, askeri kabiliyetlerini geliştirme konusunda desteğini sürdüreceğini belirtti.

Garrett, ABD ile Afrika güçleri arasındaki ortaklığın önemli olduğunu vurguladı.

ABD ile Afrika kıtasında yaşanan güvenlik sorunlarının farklı olduğuna işaret eden Garrett, "Afrika ülkeleri, dünyanın en karmaşık güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor. Bunlar arasında silahlı çatışmalar, korsancılık, kaçakçılık, organize suç ve terör olayları bulunuyor." dedi.

Afrika ülkelerindeki güvenlik sorunlarına karşı kara kuvvetleri birliklerinin önemli rol oynayabileceğini belirten Garrett, sadece askeri anlamda değil, diplomatik, ekonomik ve kalkınma alanlarında da uzun vadeli hedeflere odaklanan çözümler geliştirmek için sivillerle iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Adem Muhammed ise bir ülkenin güvenlik tehdidinin, komşu ülkelerin güvenliğini doğrudan etkilediğini kaydetti.

Muhammed, Afrika'nın stratejik öneminin arttığını ve dünyanın büyük güçlerinin askerlerini bu kıtaya konuşlandırdığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Salih Zeki Çolak, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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