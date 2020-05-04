ABD alarma geçti: Domuz eti üreten fabrikada 370'ten fazla işçide koronavirüs çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD alarma geçti: Domuz eti üreten fabrikada 370'ten fazla işçide koronavirüs çıktı - Son Dakika Dünya

ABD alarma geçti: Domuz eti üreten fabrikada 370'ten fazla işçide koronavirüs çıktı

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de domuz eti üretilen bir fabrikada 370'ten fazla işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD alarma geçti: Domuz eti üreten fabrikada 370'ten fazla işçide koronavirüs çıktı, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de domuz eti üretilen bir fabrikada 370'ten fazla işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Missouri eyaletinde faaliyet gösteren ve domuz eti üretilen Triumph Foods fabrikasında çalışan 373 işçide koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Yetkililer virüsü taşıyan kişilerin daha önce hiçbir semptom göstermediğini açıkladı. Eyalet genelinde bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:41 Kaynak: DHA


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