ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Son Dakika

Önlemenin, Aleut Adaları'nın kuzeyinde Bering Denizi üzerinde yapıldığı aktarılan açıklamada, Rus uçaklarının ABD veya Kanada 'nın ulusal hava sahasını ihlal etmediği de kaydedildi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan yazılı açıklamada, "Alaska Tanımlanmış Hava Savunma Sahası"na giren Rusya 'ya ait 2 "IL-38" tipi denizaltısavar uçağına ABD savaş uçaklarıyla önleme yapıldığı ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 savaş uçaklarının, Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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