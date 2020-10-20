ABD, Almanya'dan çekeceği askerleri Doğu Avrupa'ya konuşlandıracak - Son Dakika

ABD, Almanya'dan çekeceği askerleri Doğu Avrupa'ya konuşlandıracak

20.10.2020 22:33
ABD, Almanya'dan çekeceği askerleri Doğu Avrupa'ya konuşlandıracak, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkesinin Almanya'dan çekeceği kuvvetleri, başta Polonya olmak üzere birkaç Doğu Avrupa ülkesine daimi olarak konuşlandıracaklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkesinin Almanya'dan çekeceği kuvvetleri, başta Polonya olmak üzere birkaç Doğu Avrupa ülkesine daimi olarak konuşlandıracaklarını söyledi.

Washington merkezli Atlantik Konseyinde konuşan Esper, ABD'nin Rusya ve Çin ile büyük güç rekabetine girerken ortak ve müttefikleri ile ilişkilerde yenilik yaptığına dikkati çekti.

-Rusya'ya karşı yığınak

"Rusya'nın saldırganlığına" karşı Avrupa'daki ortaklarla birçok yeni anlaşma ve inisiyatife imza attıklarını anlatan Esper, "Bu iş NATO'nun da ötesine gidiyor. Müttefiklerimizin savunma harcamalarına daha çok yatırım yapmasını ve sorunlar söz konusu olduğunda sevkiyata hazır, kabiliyetli ve istekli olmalarını bekliyoruz." dedi.

Polonya, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya ile birçok görüşme ve anlaşma yaptıklarını belirten Esper, "Şu anda (Almanya'da konuşlu) 2. Süvari Alayını, daimi olacak şekilde, bu ülkelerden bazılarına konuşlandırma fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

ABD'nin Avrupa'daki değil, sadece Almanya'daki kuvvetlerini yüzde 25 azaltma kararı aldığını belirten Esper, Almanya'da konuşlu alayın Avrupa'nın daha da doğusuna kaydırılmasının, hem ABD stratejisi açısından hem de NATO ülkeleri tarafından daha mantıklı bir konuşlanma olarak görüldüğünü dile getirdi.

Esper, 2. Süvari Alayının en azından bir kısmının Polonya'ya konuşlanmasının, Polonya hükümetince talep edildiğine dikkati çekti.

Söz konusu alayın, konuşlu bulunduğu Almanya'dan çekilmesine temmuz ayında karar verilmişti.

İttifak ve Ortaklıkları Geliştirme Rehberi

ABD'nin ortaklarına önem vermesi gerektiğine işaret eden Esper, Çin ve Rusya'nın, silahlı kuvvetlerini modernize etmenin yanı sıra uluslararası hukuku ve küçük ülkelerin egemenlik haklarını zaman zaman hiçe saydığını ve ülkeleri kendilerine çekmeye çalışarak güç dengelerini değiştirmeye çalıştığını iddia etti.

Bu bağlamda Pentagon'un İttifak ve Ortaklıkları Geliştirme Rehberi hazırladığını anlatan Esper, "Bu, bizimle aynı düşünen ülkelerin kabiliyet ve kapasitelerini inşa etme ve dost ülkelerle ortak çalışmamızı geliştirmemiz konusunda bize yardımcı olacak." dedi.

ABD'nin eskiden savunma ve güvenlik ilişkilerini bölgesel menfaatlere göre şekillendirdiğini anlatan Esper, ancak şu anda durumun değiştiğini ve ülkesinin, artık büyük güç rekabetinin içinde olduğu için ilişkilerini küresel menfaatlere göre ele aldığını söyledi.

Ülkesinin, savunma ihracatında Çin ve Rusya'nın devlet şirketleri ile rekabet etmekte zorlandığını belirten Esper, "Bizim onlarca yıllık (ihracat) düzenlemelerimiz gereksiz yere silah satışlarımızı sınırlandırarak endüstriyel tabanımız ve ortaklarımız için handikap haline gelmiştir." dedi.

Esper, Pentagon'un, kritik silahların satışını hızlandıracak ve küresel güç rekabetini hesaba katarak ortakları esas alacak yeni bir savunma ticaret politikası edindiğini söyledi.

Çin'i askeri olarak çevrelemeye devam

ABD'nin, özellikle Pasifik bölgesine odaklandığını ve oradaki en küçük ülkeyi bile dikkate alarak Çin'in yeni güç projeksiyonlarını sınırlamayı hedeflediğini belirten Esper, ülkesinin Hindistan, Avusturalya ve Endonezya ile kritik iş birliklerine imza attığını söyledi.

Bu sabah İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile konuştuğunu belirten Esper, İngiltere'nin gelecek yıl Queen Elizabeth uçak gemisini Pasifik bölgesine göndereceğini söyledi.

ABD'nin, Pasifik bölgesinde, 90 bin civarında askerinin yanı sıra 3 uçak gemisi ve bu gemilere eşlik eden onlarca muhrip, çıkarma gemisi ve denizaltısı bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Almanya'dan çekeceği askerleri Doğu Avrupa'ya konuşlandıracak - Son Dakika

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