ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu

08.07.2022 16:17
ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Alman, Fransız mevkidaşları ve İngiliz Dışişleri Müsteşarı ile İran'a nükleer anlaşmaya derhal dönme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Alman, Fransız mevkidaşları ve İngiliz Dışişleri Müsteşarı ile İran'a nükleer anlaşmaya derhal dönme çağrısında bulundu.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Bali'deki G20 Bakanlar Toplantısı'nın marjında Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri İkinci Daimi Müsteşarı Tim Barrow ile bir araya geldi." açıklamasında bulundu.

Görüşmede İran'ın nükleer programı ve 2015'te imzalanan ancak ABD'nin 2018'de çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak da bilinen İran nükleer anlaşmasına dönüş müzakerelerinin ele alındığını belirten Price, "(Bakanlar) İran'ın nükleer programındaki gelişmelerin hızıyla ilgili endişelerini dile getirdiler ve KOEP'ye karşılıklı olarak tam uyum sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelediler. İran'ı gereksiz taleplerinden vazgeçmeye ve şu anda mevcut anlaşmayı derhal kabul etmeye çağırdılar." ifadesini kullandı.

Price ayrıca görüşmede Rusya- Ukrayna savaşının da ele alındığını kaydederek, Ukrayna'ya ek güvenlik ve insani yardım çabalarının yanı sıra savaşın gıda güvenliğine etkisinin de değerlendirildiğini aktardı.

YORUMLAR
500
ABD Orta Doğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor ABD Orta Doğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi 'İran'a karşı iş birliği' çağrısı İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi 'İran'a karşı iş birliği' çağrısı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Baro kınadıŞov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti!
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:34:30. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement