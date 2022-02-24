ABD, Almanya'ya 7 bin ek asker sevk ediyor - Son Dakika
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ABD, Almanya'ya 7 bin ek asker sevk ediyor

24.02.2022 22:27
ABD, Almanya'ya 7 bin ek asker sevk ediyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

Yetkili, gazetecilere yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullandı.

Pentagon yetkilisi, bu gücün, NATO müttefiklerine güven vermek, Rus saldırganlığını caydırmak ve bölgedeki bir dizi ihtiyacı desteklemeye hazır olmak için Almanya'ya konuşlanacağını belirtti.

ABD daha önce de Polonya ve Almanya ile Romanya'ya 5 bine yakın asker sevk etmişti.

Almanya'da konuşlu 1000 ABD askeri de Romanya'ya kaydırılmıştı.

Pentagon, önceki gün de Avrupa'dan Baltık bölgesine 800 askerin yanı sıra 8 adet F-35 uçağı ile 32 adet Apachi tipi AH-64 helikopteri kaydırmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Almanya'ya 7 bin ek asker sevk ediyor - Son Dakika


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