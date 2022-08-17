ABD Ankara Büyükelçiliği: "Türkiye ve İsrail'in Karşılıklı Olarak Büyükelçi Atayacağına İlişkin Haberleri Memnuniyetle Karşılıyoruz" - Son Dakika
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ABD Ankara Büyükelçiliği: "Türkiye ve İsrail'in Karşılıklı Olarak Büyükelçi Atayacağına İlişkin Haberleri Memnuniyetle Karşılıyoruz"

17.08.2022 23:33
ABD Ankara Büyükelçiliği: "Türkiye ve İsrail'in Karşılıklı Olarak Büyükelçi Atayacağına İlişkin Haberleri Memnuniyetle Karşılıyoruz"

ABD Ankara Büyükelçiliği, “ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi atama kararı alması üzerine açıklama yaptı. Büyükelçilik sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklaması şöyle:

"ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz"

NE OLMUŞTU?

'Mavi Marmara' olarak bilinen İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organize ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan 6 gemiye 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail devleti tarafından uluslararası sularda yaptığı müdahale sonrası iki ülke büyükelçiliklerini karşılıklı çekmişti. 2016'da iki ülke arasında normalleşmeye gidilmiş ve karşılıklı büyükelçilikler atanmıştı. 2018'de ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasına karşı çıkan Filistinlilere, İsrail devleti tarafından ateş açılmasıyla 60 kişi hayatını kaybetmişti. Bundan dolayı Türkiye büyükelçisini geri çağırmıştı. O tarihten bu yana büyükelçi geri dönmedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD Ankara Büyükelçiliği: 'Türkiye ve İsrail'in Karşılıklı Olarak Büyükelçi Atayacağına İlişkin Haberleri Memnuniyetle Karşılıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Ankara Büyükelçiliği: "Türkiye ve İsrail'in Karşılıklı Olarak Büyükelçi Atayacağına İlişkin Haberleri Memnuniyetle Karşılıyoruz" - Son Dakika
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