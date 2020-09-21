ABD Ankara Büyükelçiliği: "ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu... - Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçiliği: "ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu...

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritasına ilişkin, "ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir" dedi.

ABD Ankara Büyükelçiliği:

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritasına ilişkin, "ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir" dedi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda, ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz.

Deniz yetki alanları, hukuka dayalı olarak, ilgili devletlerarasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır. ABD, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafı görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Sevilla, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Ankara Büyükelçiliği: 'ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu... - Son Dakika

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