ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı
48 dakika önce
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:56
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