Son Dakika Haberleri: ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı
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ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı

48 dakika önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:56 
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