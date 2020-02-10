ABD Ankara Büyükelçiliği: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika

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ABD Ankara Büyükelçiliği: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
6 saat önce
ABD Ankara Büyükelçiliği, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:05 Kaynak: DHA
ABD Ankara Büyükelçiliği, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" denildi.
Haber: ANKARA,
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