ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye - Son Dakika

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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye
6 saat önce
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan 33 asker için Türk halkına taziyede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan 33 asker için Türk halkına taziyede bulundu.
ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.
ANKARA,
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