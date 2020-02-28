ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye - Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan 33 asker için Türk halkına taziyede bulundu.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib şehitleri için taziye, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan 33 asker için Türk halkına taziyede bulundu.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
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