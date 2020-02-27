ABD Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 2 askerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin yanında olduklarını bildirdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 2 askerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin yanında olduklarını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün, İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:58 Kaynak: DHA
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