ABD Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunularak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı...

ABD Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunularak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileklerinde bulundu. Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı Öfkeli taksici dehşet saçtı! Oto tamircisi ve 2 çalışanı aracıyla ezdi

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 04:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]