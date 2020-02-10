ABD Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunularak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileklerinde bulundu. Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)